『timberland ティンバーランド kithコラボ US9.0 JPN27【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 29分に出品され03月18日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年秋頃に古着屋で購入したTimberlandです。

古着屋で購入したため外箱などはございません。

定価…35000円

ネットで調べても出てこない本数の少ないレア物です。

私自身サイズが27.5ですがtimberlandなので全然余裕で履けます！

金欠なのと系統が変わったため泣く泣く出品となります、、、

古着屋で購入したため汚れなどあります。Timberlandでは汚れもそのメモリー1つの味として見てはいかがですか。汚れに対して神経質な方は御遠慮ください。

重みのあるものですのでこれ一つで味が出ると思います。

値段交渉承ります！



カラー···グリーン

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ timberland

ティンバーランド

kithコラボ

US9.0

JPN27