『黒 ナイロン Rロゴ ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 08時 04分に出品され03月21日 08時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このハンドバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、軽量で持ち運びやすいです。日常的な使用にも耐える作りになっています。



【便利なサイズ】

トートバッグスタイルで、収納力も抜群。必要なアイテムをしっかりと収納できるため、実用性も兼ね備えています。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ロゴ: Rのロゴ

- デザイン: トートバッグスタイル

- パターン: 繰り返し模様



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 黒

ナイロン

Rロゴ

ハンドバッグ