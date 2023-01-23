『希少 グッチ ショルダーバッグ シェリーライン インターロッキング GG柄 肩掛【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 31分に出品され03月31日 05時 31分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎ブランド

GUCCI グッチ

OLD GUCCI オールドグッチ



◎商品説明

型番：007 58 6112 4023

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◎サイズ（cm）

タテ 14cm

ヨコ 20cm

マチ 5cm

ショルダー 135cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



◎状態

多少の傷、汚れなどがございますが、

まだまだお使い頂ける商品です！

こちら、社外リペアをしてある商品になります。

※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。

詳しくは写真にてご確認ください。



◎仕様



◎カラー

ベージュ こげ茶 ブラウン 茶 レッド 赤 グリーン 緑



◎素材

PVC レザー



◎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



◎購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



9KB15852/530100012 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少

グッチ

ショルダーバッグ

シェリーライン

インターロッキング

GG柄

肩掛