『大人気 POLENEポレーヌMokki モッキ ハンドバッグ ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 03分に出品され03月07日 18時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 POLENE☆Mokki ショルダーバッグ ハンドバッグ

「Mokki」は、テクスチャードレザーの巧みなプリーツが印象的なモデル。角の切り込みからはスムースレザーがのぞき、微妙な質感の違いが楽しめます。刻印入りの留め具があしらわれたフラップを開けると、仕切り付きの広々としたスペースが現れます。スナップフックで固定するショルダーストラップは調節が可能。動きに合わせて、しなやかに身体に寄り添います。



寸法: 24.5 x 32.5 x 11cm

重量: 860g



裏地はコットン100％生地



内側に2つのコンパートメント、パッチポケット1つ。

調節可能なショルダーストラップ付きで、斜め掛け、肩掛け、手提げのいずれにも対応：最短43cm～最長54.5cm。

「Polène」のシグネチャー入り留め具と、メゾンのロゴマークがあしらわれたオーガニックデザインの底鋲。



◆付属

保存袋/タグ付き。



※ 並行輸入品 海外製品となります為、日本製品同等の品質をお求めの方や商品の状態などについて神経質な方は購入をお控え下さい。

※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

★ トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。直営店店頭での購入をお勧めします.ご理解下さる方のみご検討お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 大人気

POLENEポレーヌMokki

モッキ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ