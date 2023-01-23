『1249 綺麗 DOONEY&BOURKE ドゥーニー＆バーク ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 57分に出品され03月14日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ほとんど目立ちませんが、細かい薄キズ汚れがあります

・中生地に目立ったキズ汚れはありません

・ショルダーに目立ったキズ汚れはありません

・ファスナー開閉に問題はありません

・やや傷や汚れはありますが、比較的綺麗です



◆サイズcm

タテ：21

ヨコ：24

マチ：10

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください



1249 綺麗 DOONEY&BOURKE ドゥーニー＆バーク ショルダーバッグ

カラー：紺ネイビー系

他にも多数ブランドバック等を出品しています

（下をクリックすると見れます）

#ブランドバックレモン



★光の関係で写真及び説明で実物との色でお客様の感じ方に誤差が生じる恐れはございます。新品ではないので細かい薄キズ汚れも気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい

上記をご理解頂いた上でご購入をお願いします

画像をご覧ください。

【その分お安く出品します。気にならない方にはとてもお得な価格です】

※発送はコンパクトに畳んでの発送となります。折シワが気になる方はご遠慮ください



【注意事項】

※こちらの商品は「中古ブランドオークション」で鑑定済みの商品を購入しておりますのでご安心ください

万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます

※中古品ですので使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください

※ご不明な点は、ご購入をされる前にご質問をお願い致します

※こちらが中古で手にしたものに関しては詳細について分からない部分もございます。あくまでも現在の状態をご説明させていただいております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドゥーニーアンドバーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 1249

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ショルダーバッグ