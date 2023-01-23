『ST JOHNS BAY フィールドコート ハンティングジャケット XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 33分に出品され04月17日 08時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボタンで取り外し可能な

薄い中綿入りのライナー付き。

襟と袖口はコーデュロイ。



製造国:MACAU



サイズ表記:XL



色:ブラウン



素材:コットン、ナイロン、ポリエステル



状態:左袖に小傷あり。目立つ傷や汚れはありません。



平置き実寸

・着丈:83cm

・身幅:73cm

・肩幅:59cm

・袖丈:64cm



＊着用画像がある場合171cm55kg



＊平置きの画像は出来る限り実物に近い色味になるようにしています。



＊着用画像は陽の光で実物よりも黄色や白っぽく写っている場合があります。



全品送料込みの価格です。

追跡可能で配達の早いメルカリ便での発送です。



#ドウラク古着



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4302 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ST

JOHNS

BAY

フィールドコート

ハンティングジャケット

XL