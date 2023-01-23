『エトロ ETRO ボストンバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 47分に出品され03月13日 21時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ETROボストンバッグ



20年以上前に購入しました。

折りたたみの痕があります。

金具、革などに黒ずみなどあります。



袋にはシミやシワがあります。裏側の右上は切れています。写真15枚目



自宅保管しておりました。

ご理解いただける方はご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エトロ ETRO

ボストンバッグ