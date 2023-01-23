『Win11極上美品！8世代CPU/メ8G/SSD/DVD/無線/HDMI/カメラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 04時 02分に出品され03月05日 04時 02分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NEC Lavie PC-NS150KAW-J

使いやすい大画面15.6ワイド液晶搭載！

ほぼ使用感のない極上美品です。

Celeronよりも高性能なPentiumモデルです。



2018-2019年販売モデルのため、比較的新しいモデル

DVDやカメラなど一通り必要な機能を全て搭載したオールインワンPCです。

初心者様にもオススメです。



最新OS Windows11Home搭載

公式サポート品です。

※10年以上前のPCをあたかも最新のようにWin11にした出品も多いのでご注意下さい

公式サポートPCをリーズナブルでほしい方に最適です。



HDDからSSD256GBに変更し、メモリを倍の8GBに変更しましたので、発売時よりも大幅に快適に使用できます。

高信頼のMicron製SSD搭載

同時に内部清掃、グリス交換などのメンテンスも行っております。



Webカメラとマイク内蔵なので、テレワーク、在宅授業も可能。



A4サイズですが比較的、小型薄型軽量です。

重量2.2 kg 幅x高さx奥行378x22.9x260 mm



あくまでも、消耗品のため保証外ですが、バッテリーも元気に使用可能でした。



初期設定済みなので、電源ONですぐに使用できます。初心者様にも大変オススメな機種です。

安心の国内最大手 NEC製なので、初心者様にもおすすめです。



スペック

■CPU インテル PentiumSilverN5000 (Gemini Lake)

■メモリ8GB DDR4

■SSD256GB

■DVDマルチ搭載

■USB3.0対応

■外部モニターHDMI出力

■TFT15.6ワイド光沢 LEDバックライト

■有線LAN

■Wi-Fi（無線LAN）&Bleuthooth内蔵

■Webカメラ内蔵

■SDカードリーダ内蔵

■イヤフォンマイク端子



正規認証Windows11Home64Bit搭載

正規ライセンス内蔵

メーカーリカバリ機能内蔵



純正セキュリティ対策ソフト標準搭載

WPSOfficeを搭載しています。各種Officeの編集作成も可能です。



セット内容

本体、ACアダプター



状態

ほぼ使用感無く極上美品です。

画面に傷もございません。

※写真は実物です。



管理：01000051D 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー