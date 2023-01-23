『C.E CAVEMPT シーイー FOG PATCH MOCK SWEAT L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 15分に出品され04月17日 05時 15分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー グレー



サイズ L



着丈 68cm

身幅 59cm



品番: CES8CS01



素人採寸のため、多少の誤差はご容赦願います。



中古品ですので、細かく気になさる方は御遠慮願します。



キャンセル、返品はご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: シーイー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ C.E

CAVEMPT

シーイー

FOG

PATCH

MOCK

SWEAT

L