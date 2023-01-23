『ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ラージアルコトートバック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 20時 27分に出品され05月16日 20時 27分に終了予定です。即決価格は93,390円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Bottega Veneta ボッテガヴェネタ

アルコ ラージ トート ブラック

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昨年の6月に銀座三越店でて購入していただき。

正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。

購入後2回程度短時間使用しましたが、高価なものであまり出番がないため、使わず大切に保管していました。

傷などなく新品同様、とてもきれいな状態です。

断捨離の為、出品致します 。

型番:-

H:約34.5cm x W:約46cm x D:約11cm

イントレチャートのレザー製トートバッグ

カラー ブラック

素材 牛革（カーフ） 100%

ライニング ボンデッドスエード

金具 シルバー仕上げ

付属品 箱 保存袋 レシート



即購入OKです 。

早い者勝ちでお願いします。

是非とも宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボッテガヴェネタ BOTTEGA

VENETA

ラージアルコトートバック