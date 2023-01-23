『エルベシャプリエ 704GP モカ 未使用品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 17時 51分に出品され03月26日 17時 51分に終了予定です。即決価格は58,650円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ

Herve Chapelier

704GP

コーテッド キャンパス スクエア トート

モカxモカ

エルベシャプリエ代官山店で購入

定価 ¥118,800



未使用品ですが、自宅保管品なので、多少のキズや汚れ、型崩れはご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ エルベシャプリエ

704GP

モカ

未使用品