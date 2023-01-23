『☆新品☆ MICHAEL KORS MERCER BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 53分に出品され03月26日 07時 53分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年程前にZOZOTOWNで購入しました。

届いた時のビニール袋に入れた状態でずっと保管しており、大変状態の良いお品です。これから先も使う機会が無さそうで、置いておくよりも使って頂ける方に是非お譲りしたいと思い、出品することにしました。



横幅：上/28〜底/31cm程度

高さ：23cm程度 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆新品☆ MICHAEL

KORS MERCER BLACK