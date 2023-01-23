『コロナ SL-6622 ホワイト ストーブ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 04分に出品され03月07日 18時 04分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

コロナの自然対流式ストーブSL-6622は、ホワイトカラーの円筒形デザイン



【機能と利点】

自然対流式で、部屋全体を均一に暖めることができます。



- 型番: SL-6622

- 色: ホワイト

- デザイン: 円筒形

- 機能: 自然対流式

- 操作: ダイヤル式

- 付属品: 台座

・灯油7L

※2022年12月購入、2シーズン使用

※対流式なので暖まるの早いです。

※画像の箱のまま発送致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: やや傷や汚れあり