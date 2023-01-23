『✨極美品✨ALPHA USA製 N-2B フライトジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 23時 54分に出品され03月28日 23時 54分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧下さり、ありがとうございます。



USA ALPHAのN-2B です。

90年代(96～98年)家族が購入しましたが、使用数回少なく状態は大変良く綺麗です。自宅での長期保管品です。



【デザイン】

カーキーグリーンのMA-1ジャケットは、ミリタリースタイルを取り入れたデザインで、ファー付きの襟が特徴です。パイロット用のためショート丈になっており、狭いコックピットでかさ張らないように、フードはデッキに引っ掛からないようにとジッパーで２つに分かれているのが特徴的です。



※そして、両サイドのボタン付の大きなポケットは✨ミラクル✨です！

外側からも内側からも出し入れが出来ます。(画像10は内側ですが、外側と繋がっています)外側ポケットのボタンを外さず、内側から出し入れができる便利なミラクルなポケット！



※ネック部位にはループがあり、調節が出来ます。



※右上腕部にはジップ付きのポケットが…上側にペン挿しが4つ…

ペン挿し部の生地の損傷を防ぐ為のペン先キャップが2個付属。必要に応じて差し込んでお使い下さい。(ジップポケット内に収納してございます)



【サイズ】

USA :「M」(日本サイズの「L」相当)ラグラン仕様の為、肩幅&袖丈には誤差が生じるかと思いますが…



画像11⇒肩幅/約50cm？(予測値)

画像12⇒身幅/50cm

画像13⇒着丈/55＋8※=63cm

画像14⇒袖丈/57cm＋5※=約62cm？

画像15⇒袖口リブ…繋ぎ部3cm＋5cm

(リブとの繋ぎ部分は袖丈に含めず)

計算式の※はリブ(袖口と裾のニット部)



⚠️上記平置き実寸は、帽子のラインに合わせて肩の位置を予測しての採寸。ラグラン仕様を考慮いただき、肩幅&袖丈は参考になさって下さい。素人採寸の為、誤差もお許し下さい。サイズ感の判断に少しでもお役に立てますように…



大切にして頂ける方、ぜひこの機会にいかがでしょうか？



※￥30,000 ⇒￥28,000

(最大限のお気持ち♡のお値下げ済み)

このお値段でご検討頂ける方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨極美品✨ALPHA

USA製

N-2B

フライトジャケット