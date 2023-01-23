『aobx21 omx142 美品 逸品 上品 セミフォーマル 正絹 袋帯【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 23時 02分に出品され05月12日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 15796
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¥ 9594
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¥ 21428
単衣 小紋 葡萄模様 パープル系 着物 052w p
¥ 7488
【未使用保管品】最高級 国産正絹 浜縮緬 松光3号 16m 南久 浜ちりめん
¥ 8502
落札価格7644円
298 入札履歴
終了
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