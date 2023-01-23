『aobx21 omx142 美品 逸品 上品 セミフォーマル 正絹 袋帯【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 23時 02分に出品され05月12日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【簡易梱包】での発送となります。



・六通柄

・寸法（袋帯）(名古屋帯)

長さ：約432㎝／幅：約31㎝





・状態（仕立て上がり）



・配送会社

日本郵便（匿名配送は対応しておりません）





⚠︎注意

・写真は現品に近い色目を出すよう努めておりますが、機種やモニターによって差異がある場合がございます。予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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