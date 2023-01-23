『セリーヌ トリオ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 12時 34分に出品され03月26日 12時 34分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、よく使用していました。

遠目からではあまりわかりませんが、バッグの角や所々に汚れや傷があります。写真をご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ セリーヌ トリオ