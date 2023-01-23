『GUCCIグッチGG柄ワンショルダーバッグ肩掛けキャンバスレザー バッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 15分に出品され03月21日 09時 15分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド：GUCCI(グッチ)

■商品名：GG柄ワンショルダーバッグ/肩掛け/キャンバスレザー

■カラー：ベージュ×ブラック

■素材：キャンバス×レザー



■表記サイズ：

高さ ：約26cm

幅 ：約28cm

マチ ：約8cm



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※持ち手の部分は正規ではないです。

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