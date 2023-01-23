『ベルルッティ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 05時 31分に出品され03月03日 05時 31分に終了予定です。即決価格は159,574円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トゥジュール XS スクリットレザー トートバッグ



カラー···ベージュ



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ベルルッティ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ベルルッティ