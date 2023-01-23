『HHKB Professional2 墨／無刻印【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 47分に出品され03月13日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HHKB Professional 2 無刻印モデル

※US配列・有線接続モデルです



こちらで中古品として購入し１年ほど使っていました。

ファンクションキーを押した際に、カーソルキーになるところだけ、白いキーキャップ（純正）をつけていますが、もとのキーキャップもあります。



付属品は本体の他、ケーブルと外箱もあります。



使用感は多少ありますが、無刻印のため、ほぼ目立ちません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり