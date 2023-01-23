『NIKE ハーフジップ 刺繍 ビッグロゴ L相当 ナイロンジャケット 90s.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 15時 15分に出品され04月21日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

90sスタイルのリバイバル、古着スポーツMIXで大人気のNIKEナイキの両面刺繍・刺繍ロゴ・スウィッシュロゴ・ビッグロゴ・センターロゴ・バックロゴ入りナイロンジャケット、ブルゾン、ジャンバーです。



ハーフジップ、人気カラーネイビー、日本サイズL相当（表示：M）になります。※オーバーサイズ、大きめの作りになっています。



◉ブランド : NIKE



◉ポイント :

魅力は何と言っても胸元のセンター刺繍ロゴ・デカロゴと人気のハーフジップです。背中の刺繍ロゴもポイントです。



メンズ サイズなので、古着女子の方も流行りのビッグシルエットでゆるだぼっと着て頂けます。ユニセックスにてお使い頂けます。



◉状態 :

古着ですので多少の使用感はございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着て頂けます(^^)



◉表記サイズ : M（日本サイズ L相当）

(下記実寸サイズををご参考下さい)



◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅：ラグラン袖

身幅：約68（両脇の端から端までの長さ）

袖丈：約80（首元から袖口先までの直線の長さ）

着丈：約65（後襟の付け根から裾までの直線の長さ）

＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



◉カラー : ネイビー / 紺



◉素材 : ナイロン 100%



※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ハーフジップ

刺繍

ビッグロゴ

L相当

ナイロンジャケット

90s.