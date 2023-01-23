『新品 PYRENEX ホバー ダウンジャケット ダウン ブルゾン XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 20分に出品され04月12日 09時 20分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全品匿名配送☆送料無料(^^)

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ベージュ以外の着用画像は色違いのものです。



定価:55,000円



お色：ベージュ系 CUBANSAND



サイズ：XL

肩幅：49cm× 身幅65cm× 総丈72cm×袖丈69㎝

誤差ご了承ください。



素材：(表地)ポリエステル100%、(裏地)ナイロン100%、(中綿)ダウン90%、フェザー10%



状態：新品未使用



人気のピレネックス HOVER ダウンジャケット ダウン カーディガン ブルゾン XL 新品です。



「ホバー」はカーディガンデザインがシックな印象を与えるアーバンスタイルのダウンジャケットです。

ロフト感が高い上質なダックダウンとリサイクルポリエステル製の撥水生地を組み合わせており、屋外でも冷たい風や小雨から体を守ってくれるダウン カーディガンです。

専用のストレージバッグに収納ができ、携帯性にも優れていますので寒暖差の大きい時期、旅行等にも重宝します。



希少なXLですのでオーバーサイズ感覚でも着用可能で今の気分のスタイリングにぴったりです



女性が大きめに着てもかわいいです(^^)



1859年、アベル・クラボスがフランス南西部ピレネー山脈の麓サン・セべに、羽毛加工会社を設立。

現在、クラボス家5代目となる長い歴史を紡ぐファミリービジネスであり、ダウンへの造詣の深さについては、もはや語るまでもありません。

現在パリの直営店や百貨店に展開を見せるピレネックスですが、設立当初は、食用として処理された鳥の羽毛をダウンの加工販売・寝具類の生産を手掛けていました。

1960年代後アウトドア製品を打ち出してみたところ、評判となったことを皮切りに1980年代に入り本格なアパレル製品に乗り出し、ファッションシーンを意識したプレミアムラインを展開。

若手デザイナーとのコラボレーションによる新鮮なフェイスと技術を取り入れつつ、独自に築き上げた長年のノウハウを駆使し、今やフランスを代表する高水準のダウンブランドとしてその名を不動のものとしています。





ancellm アンセルム soloist ソロイスト sunsea サンシー needles ニードルスsacai サカイ 1LDK AH.H AH 長谷川昭雄 POPEYE SSZ BROCHURE 加藤忠幸

alwayth 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ピレネックス

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