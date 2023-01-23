『銀細工 小箱 伝統工芸 銀製品 タイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 04分に出品され03月22日 08時 04分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
南部鉄瓶 及富（南部宝生堂）平成丸馬肌 1L
¥ 10400
リアドロ フィギュリン 花持つ娘
¥ 7800
価値あり✨漆塗り重箱 鶴模様 河和田漆器
¥ 11635
茶道具 安田茂郎作 七官青磁 茶碗 美品 共箱(K-YC431)
¥ 10686
94ha70 第五十二代 明珍宗理謹製 風鈴 共箱 栞付 未使用品
¥ 8580
加藤寿逸 道泉窯 壺 陶芸 陶器 木箱 桐箱 日本工芸 日本美術 将軍
¥ 7792
棗 なつめ 蒔絵
¥ 23400
V225 1900年初期 J.B LEVEILLE作 湖水風景文花瓶 カメオ彫
¥ 28600
新品未使用 山田平安堂 宮内庁御用達 漆器 二段重 白檀
¥ 15840
茶釜
¥ 15000
茶道具 花台一式 新品未使用
¥ 9750
【新品】本場南部鉄瓶 アラレ IH対応 初釜 茶道 1.6L 南部鉄器
¥ 11700
ヘッドフォンべこ 野沢民芸商店 2号 レア赤べこ
¥ 7644
SAINT LOUIS サンルイ フラワーベース 花瓶 クリスタルガラス 緑
¥ 13000
高級木製万華鏡 ・台付き・6角形・オイルタイプ
¥ 7722
2668袋帯 古代彫金紋 西陣織 金糸 高級上質上品 約440cm 未使用
¥ 14150
【美品】 「母」 可映 利休好み 丸卓 組立式 共箱 （2LF1）
¥ 7799
ひょうたん 瓢箪 特大 大瓢 無病息災 置物 縁起物
¥ 36872
落札価格9945円
783 入札履歴
終了
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