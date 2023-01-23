『銀細工 小箱 伝統工芸 銀製品 タイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 04分に出品され03月22日 08時 04分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２５年ほど前にタイで購入しました



銀を竹の様に編み込み製品を作るタイの伝統工芸品です、安いお土産物でなくタイでもそこそこの値段ので売られています



サイズ 約10×6×4.５センチ



銀の純度は分かりませんが確か鉛を混ぜて加工し易くしていると思います



銀を編むと言う日本人には無い発想は目から鱗で即買いした物です



全体に銀特有のくすみあり

くすみも銀製品の味ですので敢えて磨かず出品します



やく１２９グラムあるので銀の価値と工芸品の価値を考えたら高くは無いと思いますがいかがでしょうか 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: やや傷や汚れあり