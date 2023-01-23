『Dodger/SELINSGROVEビンテージナイロンプルオーバー(アメリカ製)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 14分に出品され03月26日 16時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズはUSメンズXLです。



今となっては貴重なアメリカ製のプロダクトです。



風合いの高いナイロン素材を採用し、絶妙なレッドのカラーリングが印象的。オーセンティックなデザインときれいなシルエットがポイントで、胸と右裾に施された刺繍ロゴとベージュのリブラインがアクセントになっています。機能的なメッシュライニングがあります。



サイズ目安は着丈73cm、肩幅71cm、身幅74cm、袖丈58cmです。



コンディションについては特筆するような大きなダメージはありませんが、ビンテージ・ユーズドの特性上、細かなシミやほつれ等がある場合もございますので、あらかじめご理解ください。



大変恐れ入りますが、発送はご入金確認後の土曜日もしくは日曜日となります。



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※複数点購入の場合は同梱となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dodger/SELINSGROVEビンテージナイロンプルオーバー(アメリカ製)