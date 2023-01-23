『Carhartt J97デトロイトジャケット ダックジャケット M レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 00分に出品され03月20日 05時 00分に終了予定です。即決価格は10,580円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして、多数の商品の中からご覧頂きありがとうございます。



ブランド

Carhartt カーハート



サイズ表記M

肩幅···54cm

胸囲···125cm

袖丈···64cm

着丈···66cm



※素人採寸ですので、多少の誤差があります、予めご了承ください。



即購入OK

実物の写真です。

※ 並行輸入品(海外正規品)になります。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

J97デトロイトジャケット

ダックジャケット

M

レッド