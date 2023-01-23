『新品未使用 iPhone12 MINI 64GB ミットナイト SIMフリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 55分に出品され03月08日 22時 55分に終了予定です。即決価格は21,411円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple care➕を使いエクスプレス交換した新品未使用品となります。



一括購入品のためネットワーク利用制限がかかる心配はございませんのでご安心ください。

端末と茶箱のみの発送となります。

3ヶ月の保証もあるので万が一不具合が出ても安心です。



【モデル】iPhone 12mini

【購入先】Apple Storeオンライン

【色】ブラック ミッドナイト

【容量】64GB

【状態】新品未開封

【付属品】交換の箱







シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 12 mini

カラー···ブラック

容量···64GB

バッテリー最大容量···100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル