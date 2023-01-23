『自由区 オンワード樫山 チェスターコート 紺色【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 15時 10分に出品され03月19日 15時 10分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自由区の紺色のチェスターコートになります。

袖を折り返して着るとまた雰囲気が変わって着れます。

ポケットがかぶせ使用になっています。





特に目立つ汚れやダメージは有りません。



首周りや袖口にも汚れやホツレは有りません。

クリーニング済みとなってます。



サイズ表記：38



品質表示：

表地 毛82%

ナイロン18%



裏地

ポリエステル100%



生産国表記：日本製



各サイズの目安は概ね以下の通りです。



着丈:92cm 袖丈:59cm 身幅:48cm





尚、状態の評価は個人差があります。ご了承下さい。



素人ですので見落とし等あるかもしれません。完璧な物を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。



発送はその商品が入る発送方法にてコンパクトにまとめて発送させて頂きますのでご了承下さい。

自由区

紺色

チェスターコート

オンワード樫山 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジユウク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 自由区 オンワード樫山 チェスターコート 紺色