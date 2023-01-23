『秘めごとトワレ 5本セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 46分に出品され04月06日 11時 46分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※他フリマアプリでも出品しているため、予告なく取り下げる可能性があります。



ブルーモーメント「秘め事トワレ」9ml



「夜明けの読書」

「秘密の書斎」

「恋の序章」

「雨の図書室」

「海辺の小説」の5種類の香水です。



昨年購入しましたが、香水が増え使用機会もないため出品します。バラで買ったためセット購入の箱や付属品はありません。

残量については写真をご参照下さい。



※まとめ売りのみです。バラ売りはないためご承知おき下さい。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし