『東方Project 原作18作品【帯付き】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 15時 41分に出品され03月04日 15時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 上海アリス幻樂団制作Windows版「東方Project」 原作ゲーム18作品まとめ売りです。弾幕系シューティングゲームのみで、黄昏フロンティア作品はありません。



CD帯は全て残してケース内へ入れております。(画像②)



※ケースに数か所割れがあります(画像③)



ご質問等、お気軽にコメントよろしくお願いいたします。





【内容】

東方紅魔郷 ～ the Embodiment of Scarlet Devil.

東方妖々夢 ～ Perfect Cherry Blossom.

東方永夜抄 ～ Imperishable Night.

東方花映塚 ～ Phantasmagoria of Flower View.

東方文花帖 ～ Shoot the Bullet.

東方風神録 ～ Mountain of Faith.

東方地霊殿 ～ Subterranean Animism.

東方星蓮船 ～ Undefined Fantastic Object.

ダブルスポイラー ～ 東方文花帖

妖精大戦争 ～ 東方三月精

東方神霊廟 ～ Ten Desires.

東方輝針城 ～ Double Dealing Character.

弾幕アマノジャク ～ Impossible Spell Card.

東方紺珠伝 ～ Legacy of Lunatic Kingdom.

東方天空璋 ～ Hidden Star in Four Seasons.

秘封ナイトメアダイアリー ～ Violet Detector.

東方鬼形獣 ～ Wily Beast and Weakest Creature.

東方虹龍洞 ～ Unconnected Marketeers. 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり