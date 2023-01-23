『Vivienne Westwood SIMPLE TINY ORB トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 04分に出品され03月19日 00時 04分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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上品で洗練されたミニマルなデザインが魅力の「SIMPLE TINY ORB トートバッグ」。ラッカー仕上げで艶を出し、傷つきにくい革を使用しています。取り外し可能なショルダーベルトと、サイズ調整可能なハンドルで、様々な持ち方をお楽しみいただけます。



【ブランド】Vivienne Westwood (ヴィヴィアンウエストウッド)



【カラー】ブラック



【サイズ】縦19cm 横25cm マチ8cm

持ち手35cm ショルダー107cm-119cm



【仕様】

内ポケット：4つ 底鋲：4つ



素人による採寸ですので、多少の誤差が生じる可能性があります。

ご了承ください。



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