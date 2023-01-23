『DORSAY ドルセー 香水 M.A.【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 12時 08分に出品され03月18日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DORSAY ドルセー 香水 M.A.

最高の自分 ボディフレグランス 50mL

箱は捨ててしまったので付きません



青山の店舗で購入致しました。

数回使用のみでほとんど未使用に近いです。



定価16500円



総容量···〜49ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い