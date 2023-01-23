『GALLARDAGALANTE フェイクカシミアベスト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 13時 58分に出品され05月11日 13時 58分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年冬に購入しましたが、私にはあまり似合わなかったので、数回だけ着用しました。

目立つ汚れなどなく、個人的には状態は良いと思います。

4-6枚目はコーディネートの一例です。

7-8枚目は実物になります。



カラーは公式ではグレーになっています。



自宅のクローゼットに保管していますので、細かいことや臭いなど気になる方はご遠慮下さい。





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ジャーナルスタンダード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ガリャルダガランテ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ GALLARDAGALANTE



フェイクカシミアベスト