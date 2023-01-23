『ペンライト Number I LIVE TOUR 2024【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 21時 18分に出品され05月01日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品ではありませんので、神経質な方は御遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い