『& FUN ジャケット stodja ストージャ jieda 1ldk【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 25分に出品され03月16日 03時 25分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 & FUN / GOTHAM CITYJACKET になります。

color / black、size / 0 、定価118000円。



肩幅約57cm、身幅約66cm程。



stodjaの元デザイナーが展開するブランド。

最高級の素材を使用した大人な服です。



世界の最高の素材や Leatherをハギを最小限に抑え贅沢に使用しこのmodelだけの為に作成されたキルティングをライナーに使用。

Bodyには最高グレードのウールだけが放つ

優しい光沢と肌ざわり。優しく身体を包み込むようなそんな着心地。ダウンのように軽く

Furのように柔らかく。

フードは取り外し可能です。





数回着用で状態は良いですが、神経質な方の入札はご遠慮下さい。

疑問などは必ず質問頂き必ずNC、NRでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ストージャ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ &

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