『new balance M670KKG 27cmレザー イングランド製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 29分に出品され03月28日 03時 29分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 new balance ニューバランス

M670KKG Made in UK ENGLAND 英国製

27cm



ご覧いただきありがとうございます。



2年前に直営店で購入後、数回履いただけの美品です。状態は写真の通りとなります。

写真にあるものが全てとなります。



どうぞよろしくお願いします。



メインカラー···ブラック

モデル名···500~600番台

素材···レザー

生産国···made in U.K



メインカラー···グリーン,ブラック



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ new

balance

M670KKG

27cmレザー

イングランド製