『値下げ！Ferragamoフェラガモ ハンドバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 14分に出品され04月15日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

カーフクロコ風型押し



かなり前の購入品

艶もあり高級感もあるので、パーティーや食事会などでも使えると思います。

ベルトは取り外せます。

若干の角すれ(画像10.11)、持ち手の使用感はありますが、目立つキズなどはありません。



保存袋あり。



size

縦 18cm

横 22cm(底辺)

マチ 7.5cm



あくまでused ですので、ご理解の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下げ！Ferragamoフェラガモ ハンドバッグ