『Versace downjacket with medusa patch【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 47分に出品され03月18日 21時 47分に終了予定です。即決価格は24,420円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェルサーチェのダウンジャケットです。

薄めのジャケットですが、しっかり暖かいです。

2月などの厳寒期は少し寒いかもしれません。



バイマで購入しました。



5回〜8回ほど着用してます。

12月中旬頃までに売れなければ今シーズンも着用しようかなと考えております。



購入いただけた方には写真に写っているハンガーとカバーをお付け致します。





【ブランドの魅力】

このダウンジャケットは、Versaceによるもので、ファッション界での地位を確立したブランドの一つです。高品質な素材と洗練されたデザインが特徴です。



【デザインと機能性】

ブラックの色合いは、様々なスタイルに合わせやすく、ジップアップスタイルで着脱も簡単です。スタンドカラーが首元を暖かく保ち、冷たい風を防ぎます。



【特別なロゴ】

ジャケットにはVersaceの象徴的なメデューサロゴが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。これにより、他のアイテムと差別化され、特別感を演出します。



- ブランド: Versace

- ロゴ: メデューサ

- 色: ブラック

- 素材: ダウン

- スタイル: ジップアップ

- 襟のスタイル: スタンドカラー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Versace

downjacket

with

medusa

patch