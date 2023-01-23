『1883年 年鑑カレンダー ケイト・グリーナウェイ アンティーク ヴィンテージ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 10時 12分に出品され03月14日 10時 12分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『Almanack 1883年度 年鑑』

ケイト・グリーナウェイ



希少本

レア本です



1886年の年間行事をカレンダーにして解説しています

イギリスでは、毎年年度前に購入して手元でコレクションしたりリマインドしたりしていました

プレゼントにも使われていました



ケイトグリーナウェーの本ではめずらしく刊行年度がはっきりと記載されているため刊行年の証明が可能です



多色木版版画入



縦約10、1㎝X約横7、8㎝ 厚さ約0、5㎝



この時代の本としては、状態良いです





すぐに発送予定です





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#人生を変えた一冊 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 傷や汚れあり