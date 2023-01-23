『匿名配送/スティングレイ/編み込み加工/ラウンドファスナー/ブラック/長財布/【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 01時 19分に出品され03月21日 01時 19分に終了予定です。即決価格は10,673円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[状態]

新品・未使用品



[色]

ブラック



[サイズ（約）]

幅200mm 高さ110mm 厚さ25mm



[仕様]

カードポケット×12/コインポケット×1（ファスナー付き）/紙幣ポケット×1/その他ポケット×4



[重さ]

334g



[材質]

表 スティングレイ（エイ革） 裏 牛革（本革）



[手触]

硬め



［商品について］

ポリッシュ加工を施したスティングレイ（エイ革）を編み込みにした光沢のある特徴的な長財布です。

財布はラウンドファスナーとなっており、ガバっと大きく開いて使い勝手もよいです。

収納もたっぷりとあり、特にカード収納部とコイン収納部との間に大きな収納スペースがあります。



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素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 匿名配送/スティングレイ/編み込み加工/ラウンドファスナー/ブラック/長財布/