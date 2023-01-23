『JUZEAR Butterfly 61T イヤホン 4.4mmモデル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 03分に出品され03月16日 08時 03分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Juzear Butterfly 61T 1DD+6BA IEM



未開封、未使用品



価格：36316円



4.4㎜プラグのモデルです。



高度なハイブリッド ドライバー構成: 1 つのダイナミック ドライバーと 6 つのバランスド アーマチュア ユニットのハイブリッド セットアップを備えた Juzear Butterfly 61T で、比類のない聴覚の明瞭さを体験してください。この 7 ユニット構成は、深く力強い低音、温かみのある魅力的な中音、鮮明で明るい高音を提供し、まるで音楽の海に浸っているかのような感覚を味わわせてくれます。

精巧な職人技と素材: 精密に作られた Butterfly 61T は、CNC 精密彫刻のフェースプレートと高耐久性樹脂を採用し、美観と長持ちする品質の両方を保証します。DLP 高精度 3D 印刷により、洗練されたデザインがさらに洗練され、オーディオ愛好家に最適です。

最適化された音響設計: イヤホンは滑らかな音響ダクトを備えており、音の伝達効率を高め、周波数応答のバランスをとってより本物の音色を実現し、高調波歪みを最小限に抑えて、より純粋な音質とより没入感のあるリスニング体験を実現します。

快適で人間工学に基づいたフィット感: 耳の周りに快適にフィットするように設計された Butterfly 61T は、長時間のリスニングに最適です。このモデルは安定性と快適性を確保し、リラックスするのに最適です。

最適なパフォーマンスを実現するためのバーンイン: 音質を実現するために、Juzear Butterfly 61T には 100 時間のバーンイン期間が推奨されています。このプロセスにより、振動板が安定し、パフォーマンスが最適化され、歪みが低減されてオーディオの純度が向上します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用