『ハーレーライダースダブル 表記40(36相当)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 56分に出品され03月11日 02時 56分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハーレーライダース表記40

実サイズ36相当



カラー···ブラック

レザー素材···牛革

写真9枚目の襟部分のスナップボタン裏がが取れてます

表面は、問題無いので、

見た目は、大丈夫です



ショットの36相当の

サイズ感になります

革の表面、裏ライナー部分等は、ダメージありませんが古着の為



画像にてご了承下さい

おおよそのサイズをメジャーを当ててます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ハーレーライダースダブル 表記40(36相当)