『【CELINE】ショルダーバッグ マカダム柄 巾着型 ベージュ系【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 22時 36分に出品され05月19日 22時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格9750円
231 入札履歴
終了
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