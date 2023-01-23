『【早い者勝ち⠀】KENZO トラ刺繍 トレーナー 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 22分に出品され03月22日 01時 22分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KENZOのトレーナーです。

違うトレーナーを買ったので出品致します。

使用頻度は4.5回なので目立った傷や汚れはありません！



- ブランド: KENZO

- 色: 黒

- スタイル: トレーナー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【早い者勝ち⠀】KENZO

トラ刺繍

トレーナー

黒