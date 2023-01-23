『極美品！USA製 ウールリッチ 70sビンテージマウンテンパーカー 中綿 ダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 26分に出品され03月25日 21時 26分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



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#gutiusedclothing



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70年代のWoolrichの中綿入りのマウンテンパーカーです。



中綿入りなので防寒性にも優れ、

調整された中綿の量がこの時代とは思えないほど綺麗なシルエットです。



嬉しいUSA製で50年前のものとは、思えないほどのグッドコンディション。



古着にご理解ある方のご購入をお願い致します。



即購入可能。



※メルカリはシステム上早い者勝ちとなります。

お値引き対応後はお早めにお買い求めください。



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［状態］



特にダメージなし

［サイズ］



L



身幅 : 65cm

着丈 : 83cm

袖丈 : 82cm(襟から）



［カラー］



Light gray

［素材］



Shell : 83%Poly 17%Cotton

lining : 100%Nylon

Filing : 60%polyolefin 40%polyester



B251 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品！USA製 ウールリッチ 70sビンテージマウンテンパーカー 中綿 ダウン