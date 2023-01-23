『8402 PORTER LIFT SHOULDER BAG ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 14時 19分に出品され03月05日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 吉田カバン PORTER ポーター

LIFT リフト

SHOULDER BAG ショルダーバッグ

カラー 色 Navy ネイビー 紺

品番 822-07566（左記は現行品番です。参考程度としてください）

サイズ W:280mm/H:205mm/D:120mm

公式サイト販売価格 ￥34,100 税込





■商品の状態

わずかな使用感、目立つダメージは無



【特記事項】

フロントロゴの上あたりにわずかなスレ



中古品のため、

わずかな使用感やダメージはご容赦ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 8402



PORTER

LIFT

SHOULDER

BAG

ネイビー