『ジャック セロス イニシャル ブリュット ブラン ド ブラン NV【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 23時 56分に出品され05月03日 23時 56分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャック セロス イニシャル ブリュット ブラン ド ブラン NV



シャンパーニュのビオディナミの第一人者であり、世界中で最も注目を集める造り手の一人、"ジャック・セロス"。



現当主のアンセルム・セロス氏は「良いシャンパーニュは良いワインからしか生まれない、また良いワインは土地と気候と優れた栽培家に恵まれたブドウでしか造れない。」と語り、自らの手で畑の土造りから出荷までを行っています。





こちらの銘柄は、平均樹齢40年のアヴィーズ、クラマン、オジェのグラン・クリュのシャルドネから造られます。



繊細な泡立ちの中からバニラや白桃の印象が広がり、焼き立てのブリオッシュのような香りが重なります。円やかな質感とミネラル感が共存した、他のシャンパーニュでは味わえない、素晴らしい個性を堪能してください。



種類···スパークリングワイン



種類···シャンパン



産地···シャンパーニュ 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ワイン 商品の状態: 新品、未使用