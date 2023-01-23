『美品✨ジャンポールゴルチエ ビジネスバッグ レザー 黒 A4可能 ロゴプレート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 09時 21分に出品され04月02日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



ビジネスバッグ ブリーフケース

レザー 本革 光沢

黒 ブラック ロゴプレート

通勤 通学 ビジネスマン



○サイズ

タテ30cm

ヨコ40cm

マチ8cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態



内側に色付きありますが、その他目立つ汚れなどなく

綺麗な状態でまだまだ気持ちよくお使い頂けるお品物です。



○カラー

黒 ブラック



○素材

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不用品など 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンポールゴルチエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨ジャンポールゴルチエ ビジネスバッグ レザー 黒 A4可能 ロゴプレート