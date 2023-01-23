『CULLNI グレー テーラードジャケット サイズ1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 01分に出品され04月01日 04時 01分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24ssのジャケットです。

着る機会がないため出品いたします。

着用回数2回。

値下げ希望の方コメントお願いします。



24-SS-005 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: クルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CULLNI

グレー

テーラードジャケット

サイズ1