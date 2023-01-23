『韓国YONEX ヨネックス バドミントンバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 08分に出品され03月27日 19時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[サイズ]（横×縦×幅）：

72×31×26cm 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用