『70s USA製 オシュコシュ ヴィンテージ デニムジャケット カバーオール L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 12分に出品され03月15日 03時 12分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OSHKOSH オシュコシュ 91-B

デニムカラー...ブルー



ご覧頂きありがとうございます。

#古着好きえべっさん です。

#えべっさんの上着

#えべっさんのデニム

※他にも多数出品していますので良ければご覧下さい。



アメリカ製 USA製 ストアブランド

70年代 70s ビンテージ ヴィンテージ

アメリカの老舗ワークブランド

オシュコシュのヴィンテージジャケット デニムジャケット Gジャン カバーオールです！



Leeの91-B形です。ユニオンチケット付き



ジッパーの先が曲がってますが着用には問題ないです。

薄汚れが有りますが気にならない程度でこの年代にすれば状態は良い方です。



今から育てたい方も是非！



50年代 50s 60s 60年代

リーバイス LEVIS 506 507 70505 557XX

506XX 507XX Lee リー 101J 91B 91J

Wrangler ラングラー カーハート Carhartt OSHKOSH オシュコシュ パワーハウス 大戦 70506 ファースト セカンド ウエアハウス 世田谷ベース 所ジョージ ラルフローレンRRL 好きの方必見です！



カラー デニム インディゴ

着丈 約62

身幅 約56

肩幅 約47.5

袖丈 約58



古着ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。



古着男子 Sears シアーズ キャントバステム ボスオブザロード ストアブランド PAYDAY JC Penny ジェーシーペニー FOREMOST フォアモスト ランチクラフト HERCULES

ヘラクレス フィンクス ヘッドライト

カーターズ 東洋エンタープライズ

シュガーゲーン バズリクソンズ

ステュディオダルチザン ウエアハウス

m51 フィールドパンツ UK ミリタリー

ユーロミリタリー ワークジャケット

アメリカ軍 ミリタリー ジャケット

モールスキン カバーオール

50s 50年代 70s 80s アニ散歩

RRL キャピタル レミレリーフ ラルフローレン 好き必見2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オシュコシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

USA製

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L