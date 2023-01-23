『スキズ ネームバックチャーム セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 14時 49分に出品され03月27日 14時 49分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

もう売ってない公式サイトの商品です(o^^o)



1つ定価3300円なのと、送料と手数料を込みなので

少し高いですが、可愛いのでstayさん全員で日本公演に、お揃いなどいかがでしょうか*(^o^)/ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用